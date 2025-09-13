Cinema e scuola: Venezia promuove l’educazione media in Italia

Alla Mostra del Cinema di Venezia si è acceso un acceso dibattito sull’importanza del cortometraggio come strumento didattico. Si è discusso di come questa forma d’arte possa emozionare e contribuire a ridurre la dispersione scolastica, attualmente prevalentemente relegata ad attività extracurricolari.

L’evento “Media Education: il potere didattico del cinema breve” ha evidenziato la necessità di integrare i cortometraggi nel curricolo scolastico. Durante l’incontro, è stato presentato il corto Next One, di Guglielmo Poggi e Marta Pozzan, premiato con il Premio ClasseViva Extra per il suo messaggio di impegno civile contro la violenza di genere. Grazie alla collaborazione tra Gruppo Spaggiari Parma e WeShort, il cortometraggio sarà disponibile per le scuole italiane attraverso la piattaforma ClasseViva Extra.

Nicola De Cesare, CEO di Gruppo Spaggiari Parma, ha esplorato come la piattaforma nasca per valorizzare esperienze educative innovative. Alex Loprieno, fondatore di WeShort, ha sottolineato il potere del cinema breve nel raggiungere le emozioni senza i tempi di un film tradizionale.

Il dibattito ha visto la partecipazione di dirigenti scolastici e operatori culturali, i quali hanno sottolineato che il cinema breve può stimolare il pensiero critico nei ragazzi. Amanda Ferrario e Daniele Barca hanno condiviso le proprie esperienze nell’integrare attività extracurricolari nel curricolo, enfatizzando l’importanza di un’educazione che emoziona.

Anche il mondo della cultura ha ascoltato l’importanza della media education, riunendo realtà come il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Giffoni Film Festival. Infine, Gruppo Spaggiari Parma ha confermato il suo impegno nell’innovazione scolastica, supportando scuole e istituzioni nel percorso verso un sistema educativo più inclusivo e consapevole.