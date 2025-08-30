Cinema e Palestine: l’appello di Tommaso Cacciari

Tommaso Cacciari, attivista del centro sociale Morion di Venezia, ha lanciato un appello al mondo del cinema per fermare quello che definisce un genocidio in corso a Gaza. Ha sottolineato come più di 150 firme di registi, attori e sceneggiatori dimostrino l’ampiezza e la diversità del messaggio che si intende diffondere.

Cacciari ha espresso la necessità di portare l’attenzione della Mostra del Cinema su quanto sta accadendo in Palestina, distogliendo i riflettori dai consueti elementi di intrattenimento per focalizzarsi su questioni gravi come i crimini di guerra. Questo appello è il frutto di una collaborazione tra movimenti, centri sociali, partiti e associazioni, uniti per invocare una reazione collettiva.

Ha dichiarato che oggi si aspetta una partecipazione massiccia, ben oltre i tremila partecipanti inizialmente previsti, sottolineando che l’intento è quello di inviare un messaggio potente di unità e denuncia. Cacciari ha affermato che questa manifestazione rappresenterà una risposta forte e chiara contro il genocidio in Palestina, che deve essere fermato immediatamente.