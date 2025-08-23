Cinema e Palestina: appello alla Mostra di Venezia

Centinaia di professionisti del cinema, uniti sotto il gruppo V4P (Venice4Palestine), hanno scritto una lettera aperta alla Biennale di Venezia e alla Mostra del Cinema, inclusi eventi come le Giornate degli Autori e la Settimana Internazionale della Critica.

Nel documento, si chiede una condanna chiara della situazione a Gaza e della pulizia etnica in Palestina da parte del governo e dell’esercito israeliani. Gli autori della lettera invitano le istituzioni culturali a essere più coraggiose e a dare spazio a iniziative riguardanti la Palestina durante tutto il festival, seguendo l’esempio della mobilitazione del 30 agosto. Viene sottolineato che la Mostra non dovrebbe diventare una “vetrina vuota”, ma piuttosto un’opportunità di riflessione, partecipazione e resistenza.

La lettera ha raccolto il supporto di importanti figure del cinema, dell’arte e della cultura, italiane e non. È un grido di aiuto affinché il mondo del cinema non rimanga indifferente di fronte alla tragedia in corso, esortando a utilizzare gli eventi culturali come piattaforme per evidenziare le voci di chi soffre. Gli autori chiedono che si fermino i riflettori per aprire un varco alla consapevolezza, invitando tutti a dare voce alla verità su questioni come il genocidio, l’apartheid e il colonialismo.

Vengono anche sollecitati interventi concreti da parte dei professionisti del settore, per coordinare azioni creativi che contestino le politiche attuali, creando una rete di solidarietà attraverso l’arte e la cultura. La richiesta è chiara: non essere complici di un’indifferenza che perpetua il dolore.