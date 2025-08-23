26.7 C
Cinema e Palestina: Appello a Venezia per un Futuro Libero

Da StraNotizie
Oggi, centinaia di professionisti del cinema, sia italiani che internazionali, hanno unito le forze sotto il nome di “Venice4Palestine” (V4P) per inviare una lettera aperta alla Biennale di Venezia e alla Mostra del Cinema, inclusi gli eventi indipendenti come le Giornate degli Autori e la Settimana Internazionale della Critica.

Nella lettera, i firmatari chiedono a queste istituzioni di prendere una posizione chiara contro le atrocità in corso a Gaza e la pulizia etnica in Palestina, sostenuta dallo Stato israeliano. Si auspica che vengano creati spazi e occasioni durante il festival per promuovere iniziative a favore della Palestina, in continuità con la mobilitazione del 30 agosto organizzata dalla rete Artisti #NoBavaglio. V4P critica l’idea che la Mostra possa diventare una “vetrina vacua”, esortando invece a renderla un luogo di confronto e partecipazione attiva.

Tra i sostenitori della lettera ci sono esponenti illustri del cinema, dell’arte e della musica, che invitano a non ignorare il dramma umano in corso. L’appello sottolinea che il mondo del cinema non può rimanere estraneo alla realtà e all’importanza della testimonianza attraverso l’arte.

Gli artisti e i professionisti del settore rivendicano la necessità di fermarsi, almeno temporaneamente, per riflettere e dare voce a chi sta vivendo questa tragedia. È un invito a utilizzare la piattaforma della Mostra per affrontare questioni come apartheid, occupazione illegale e crimini contro l’umanità. La lettera aperta culmina in una richiesta coraggiosa di una mostra che abbia un significato profondo, uniti per una Palestina libera.

