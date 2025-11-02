15.4 C
Cinema e Educazione: Giffoni in a Day a Milano e Lombardia

Dal 10 al 14 novembre, si svolgerà un evento dedicato al cinema rivolto ai giovani, organizzato dall’ACEC Diocesi di Milano in collaborazione con Giffoni Experience e con il sostegno di Fondazione Cariplo. L’iniziativa avrà luogo in cinque Sale della Comunità a Milano, Sesto San Giovanni, Busto Arsizio, Galbiate e Olginate.

Questo progetto offre agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado un’opportunità per esplorare l’educazione all’immagine, un tema spesso trascurato nei curricoli scolastici. L’obbiettivo è creare un dialogo attivo tra i ragazzi e il cinema, trasformandoli da semplici spettatori in partecipanti critici e consapevoli, in un momento di recupero rispetto agli anni trascorsi in pandemia.

“Geffoni in a Day” non prevede la tradizionale visione con dibattito, ma si basa su un formato interattivo e coinvolgente, guidato dal team di Giffoni, esperto nell’educazione cinematografica. Gli studenti parteciperanno a un viaggio audiovisivo che includerà visione comune, riflessione sui contenuti e confronto tra coetanei e figure educative. Il programma affronterà temi attuali come ambiente, cittadinanza attiva ed espressione delle emozioni, sottolineando come il cinema possa essere un’importante risorsa educativa e comunitaria.

Le matinée sono riservate agli istituti scolastici della zona e sostenute da Fondazione Cariplo, che supporta le realtà culturali locali. In questa edizione, saranno coinvolte cinque sale, tra cui due a Milano e tre nelle province di Varese e Lecco. L’iniziativa mira a riavvicinare i giovani al cinema come spazio di crescita e apprendimento, ripristinando il suo valore formativo.

Il Centro Asteria, storico spazio culturale milanese, riapre dopo aver subito danni a causa di un allagamento, pronto ad accogliere il primo evento della settimana. “Giffoni in a Day” rappresenta una chance per colmare le distanze tra generazioni, scuola e cultura, contribuendo a una maggiore consapevolezza e cittadinanza attiva.

