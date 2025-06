Cinema e AI: Rivoluzione con ‘A Better Tomorrow’

La trasformazione digitale del cinema si concretizza con A Better Tomorrow: Cyber Frontier, il primo lungometraggio animato realizzato interamente con intelligenza artificiale, presentato al Festival internazionale del cinema di Shanghai. Prodotto da Suzhou Qitan Animation e Step Star AI, il film reinterpreta un cult del 1986, inserendolo in un contesto futuristico e cyberpunk. Questo progetto fa parte del Kung Fu Movie Inheritance Plan, mirato a rivisitare 100 classici del cinema marziale attraverso strumenti AI, dalla creazione alla distribuzione.

L’iniziativa, avviata nel 2024, ha anche aperto discussioni durante l’edizione 2025 del SIFF, dove è stata dedicata una sezione ai legami tra cinema, animazione e nuove tecnologie. Zhang Pimin, presidente della China Film Foundation, ha evidenziato come l’adozione dell’AI rappresenti un passo innovativo per l’industria audiovisiva cinese, rivolgendo l’attenzione alle nuove generazioni.

Un piano per la valorizzazione dei diritti IP permette a creatori internazionali di rielaborare i film del catalogo, supportato da un fondo di 100 milioni di RMB per incentivare progetti promettenti. È previsto anche il restauro di icone del cinema d’azione come Bruce Lee e Jackie Chan.

Il film è stato realizzato in due anni da un team di 30 persone, utilizzando una produzione digitalizzata che consente una riduzione significativa dei tempi di lavorazione. Giuseppe Tornatore ha condiviso la sua curiosità riguardo all’uso dell’AI nel cinema, sottolineando che la sensibilità umana non potrà mai essere replicata da una macchina. L’iniziativa si propone quindi di riportare in vita il patrimonio del cinema d’azione cinese attraverso un linguaggio tecnologico moderno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: billboard.it