Cinema di Venezia si schiera per la Palestina in mostra

Centinaia di professionisti del cinema, sotto il nome di Venice4Palestine (V4P), hanno scritto una lettera aperta alla Biennale e alla Mostra del Cinema di Venezia. Nella missiva, datata 22 agosto, chiedono alle istituzioni di condannare fermamente la situazione in Gaza e la pulizia etnica in Palestina, sollecitando un intervento più coraggioso da parte di tutti i settori della cultura.

La lettera chiede la creazione di spazi specifici per affrontare il tema della Palestina durante il festival, evitando che la Mostra diventi una mera “vetrina vacua”. Gli autori vogliono che questo evento torni a essere un luogo di confronto e resistenza, come accaduto in passato.

Diversi nomi illustri del mondo del cinema sono già intervenuti, manifestando il loro sostegno. Essi evidenziano l’importanza dell’arte come mezzo di testimonianza e sensibilizzazione, chiedendo un cambiamento di narrazione che non ignori quanto sta avvenendo in Palestina. La Biennale viene esortata a utilizzare la sua visibilità per promuovere la verità riguardo alla situazione attuale, evitando l’indifferenza e il silenzio.

La lettera sottolinea che esistono crimini contro l’umanità in corso e invita gli artisti a un approccio attivo e creativo, auspicando che durante la Mostra vengano organizzate iniziative che diano voce al dissenso. Gli firmatari affermano la necessità di non rimanere complici di tale indifferenza e richiamano l’intera comunità cinematografica a responsabilizzarsi e mobilitarsi.