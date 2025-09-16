Cinema di Venezia: Giornate imperdibili in Friuli Venezia Giulia

Dal 23 settembre al 23 ottobre, il Friuli Venezia Giulia ospiterà “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia”, un evento che celebra il grande cinema e rinnova la collaborazione tra AGIS, ANEC, FICE delle Tre Venezie e la Regione. Durante questo periodo, il pubblico potrà assistere a una selezione di opere prime presentate nella Settimana Internazionale della Critica, una sezione importante della Mostra di Venezia.

Questa edizione segna il 40° anniversario della SIC e il 10° di SIC@SIC, iniziativa dedicata ai cortometraggi italiani e ai giovani autori. Mario Anzil, Vicepresidente e Assessore alla cultura, sottolinea l’importanza della rassegna nel promuovere il cinema d’autore e le nuove voci, invitando gli spettatori a vivere la sala come un luogo di incontro.

La Settimana Internazionale della Critica ha dimostrato di essere un importante spazio per il cinema contemporaneo, rivelando nuove prospettive e interrogando la realtà attraverso opere audaci. Manuele Sangalli, Presidente FICE Tre Venezie, evidenzia come queste giornate non offrano solo film inediti, ma anche un’opportunità di partecipazione attiva a un rito culturale.

In quattro decenni, la SIC ha scoperto registi che hanno raggiunto il successo internazionale, mantenendo viva la tradizione del cinema innovativo e coraggioso. In totale, ci saranno 24 proiezioni in 7 giorni in 5 sale cinematografiche del Friuli Venezia Giulia, tutte ad ingresso gratuito.

Le proiezioni si svolgeranno al Multisala Visionario di Udine, al Multisala Kinemax di Gorizia, al Cinema Ariston di Trieste, al Multisala Cinemazero di Pordenone e al Multisala Kinemax di Monfalcone. Per il calendario completo delle proiezioni, è possibile visitare il sito di AGIS.