Cinema di Venezia: Giornate di Talenti in Friuli Venezia Giulia

Dal 23 settembre al 23 ottobre 2025, il cinema della Biennale di Venezia sarà protagonista nelle sale del Friuli Venezia Giulia con “Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia”. Il pubblico avrà l’occasione di scoprire una selezione di opere prime presentate nella Settimana Internazionale della Critica (SIC), sezione autonoma della Mostra, organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

Questa edizione è speciale, poiché segna il 40° anniversario della SIC e il 10° anniversario di SIC@SIC, progetto nato per valorizzare i cortometraggi italiani e supportare giovani autori. Negli anni, SIC@SIC è diventato un importante punto di riferimento per talenti emergenti, offrendo visibilità internazionale a nuove voci del cinema italiano.

La Settimana Internazionale della Critica si è affermata come un ambiente vitale della Mostra di Venezia, capace di rinnovare il linguaggio cinematografico e di mettere in luce nuove espressioni artistiche. Ogni edizione rappresenta un osservatorio privilegiato sul cinema contemporaneo, facendo emergere opere prime che interrogano la realtà e propongono nuove prospettive.

Nel corso della sua storia, la SIC ha scoperto importanti registi, come Mike Leigh, Olivier Assayas, Pedro Costa e molti altri, creando una tradizione che continua a rinnovarsi ogni anno, mantenendosi tra i luoghi più vivaci del cinema attuale.

In totale, sono previste 24 proiezioni in 7 giornate, distribuite in 5 sale del Friuli Venezia Giulia. Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, invitando cittadini e appassionati a vivere la magia del cinema. Le proiezioni si svolgeranno in diverse città, tra cui Udine, Gorizia, Trieste, Pordenone e Monfalcone. Il calendario completo è disponibile su www.agistriveneto.it.