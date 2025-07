Cinema d’Estate a Casaprota: Festa del Cinema Italiano 2025

La rassegna “Cinema d’Estate” a Casaprota celebra la sua 32° edizione dal 24 luglio al 3 agosto 2025, proponendo un’importante vetrina per il cinema italiano. Quest’anno, per la quinta volta, l’evento assume la forma di un Festival dedicato ai mestieri del cinema italiano, con riconoscimenti a professionisti del settore.

L’inaugurazione avverrà il 24 luglio alle 21:30 nel Centro Storico di Casaprota, con la proiezione di “Napoli – New York” di Gabriele Salvatores, un’opera ispirata a un soggetto di Federico Fellini. Il 25 luglio, sempre alle 21:30, sarà presentato “Il mio compleanno”, opera prima di Christian Filippi, con la partecipazione del regista e del suo team.

Il 26 luglio è in programma la visione di “U.S. Palmese” dei Manetti Bros, con il regista Antonio Manetti presente per premiare due membri del cast. Domenica 27 luglio, Valentino Picone e Salvo Ficarra riceveranno il Gran Premio Mestieri del Cinema per “L’abbaglio” di Roberto Andò, subito seguito dalla proiezione del film.

Il 28 luglio, Simone Valentini sarà premiato per “Indlebine”, mentre il 29 luglio si potrà assistere a “La grande ambizione” di Andrea Segre, dedicato a Enrico Berlinguer. Il 30 luglio si proietterà “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, focalizzato sul suo rapporto con il padre, Luigi Comencini.

La rassegna si chiuderà il 31 luglio con “Follemente” di Paolo Genovese, una commedia che esplora i sentimenti in gioco durante un primo appuntamento. Durante l’evento saranno premiati diversi professionisti del settore. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Casaprota, sostenuta dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Varrone, e il costo del biglietto è di 3,50 euro.