Cinema d’Autore a Riccione

Il Cinema Multiplex di Riccione ospiterà il secondo ciclo di proiezioni de “Il Cinema d’autore”, un appuntamento settimanale del giovedì sera che porterà sul grande schermo opere di altissimo profilo. La rassegna, curata da Multiplex Giometti e patrocinata dal Comune di Riccione, sarà in programma fino al 30 maggio 2026.

Ogni giovedì, l’esperienza cinematografica inizia alle 20:30 con l’aperitivo offerto da Indaco, preludio a un viaggio tra storie intense e visioni che superano i confini del cinema commerciale. La programmazione di gennaio e febbraio 2026 includerà opere come “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli, “Manara” di Valentina Zanella, “Elena del ghetto” di Stefano Casertano, “La mia famiglia a Taipei”, “Il sentiero Azzurro” di Gabriel Mascaro, “Nguyen Kitchen” di Stéphane Ly-Cuong e “L’anno nuovo che non arriva” di Bogdan Mureșanu.

Il 15 gennaio, la rassegna entra nel vivo con la proiezione de “Il rapimento di Arabella”, ultima opera scritta e diretta da Carolina Cavalli, reduce dal successo alla Mostra del Cinema di Venezia. La serata sarà resa imperdibile dalla presenza in sala della regista Carolina Cavalli e della protagonista Benedetta Porcaroli. Il 22 gennaio, verrà proiettato “Manara”, il documentario diretto da Valentina Zanella, che sarà ospite in sala.

Il 29 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, verrà proiettato “Elena del ghetto”. Il 5 febbraio, sarà la volta di “La mia famiglia a Taipei”, pellicola già acclamata dalla critica e vincitrice come miglior film alla Festa del Cinema di Roma. Il 12 febbraio, la rassegna prosegue con “Il sentiero Azzurro” del regista brasiliano Gabriel Mascaro, premiato con l’Orso d’argento al Festival di Berlino.

Il 19 febbraio, è in cartellone “Nguyen Kitchen” di Stéphane Ly-Cuong, un ritratto vibrante e attuale che esplora il tema dell’identità e dell’ambizione. Il secondo ciclo della rassegna si avvia alla conclusione il 26 febbraio con “L’anno nuovo che non arriva”, il film rumeno di Bogdan Mureșanu trionfatore alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. L’ingresso alle proiezioni, con inizio alle 21, è preceduto alle 20:30 dall’aperitivo offerto da Indaco. Il costo del biglietto singolo è di 7 euro, mentre il carnet per 10 film è disponibile a 50 euro con validità di sei mesi.