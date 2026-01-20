Cinema d’Argento a Piacenza

Dopo la pausa per le festività natalizie, riprende l’appuntamento con il Cinema d’Argento, rassegna di film dedicata alla terza età promossa dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. L’appuntamento è per le ore 15 alla Multisala Politeama, mercoledì 21 gennaio, con la proiezione del film “Conclave” di Edward Berger, con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Robert Harris.

La pellicola si è aggiudicata vari premi, tra cui il Premio Oscar per la Miglior sceneggiatura originale. La rassegna proseguirà il 4 febbraio con il thriller “Black bag” di Steven Soderbergh, il 18 febbraio con la commedia “L’amore in teoria” di Luca Lucini, per poi addentrarsi nel mese di marzo con “A complete unknown” di James Mangold, in programma il giorno 4. Le proiezioni gratuite si concluderanno infine il 18 marzo con l’ultima opera di Clint Eastwood, “Giurato numero 2”.

Inoltre, nelle giornate del 28 gennaio, dell’11 e 25 febbraio e dell’11 marzo, gli spettatori potranno assistere a una serie di film a sorpresa, scelti tra le migliori pellicole del momento e proposti alla tariffa agevolata di soli tre euro. Per partecipare al Cinema d’argento non è necessaria l’iscrizione né la prenotazione, gli interessati potranno recarsi direttamente alla Multisala Politeama. Per ulteriori dettagli sul calendario e sulla programmazione, è possibile contattare l’ufficio Attività socio-ricreative di via Taverna, 39 al numero 0523 492724, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12,30.