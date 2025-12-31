Cinema dal 1 al 7 gennaio

Il programma delle sale cinematografiche da giovedì 1 a mercoledì 7 gennaio prevede una serie di proiezioni interessanti. Mercoledì 31 le sale restano chiuse.
Giovedì 1 all’Arseale sono in programma “Il mio vicino Totoro” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 18.30 e “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.
Venerdì 2 all’Arseale si possono vedere “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 18.30 e “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.
Sabato 3 all’Arseale sono in programma “Il mio vicino Totoro” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 18.30 e “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.
Domenica 4 all’Arseale si possono vedere “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 18.30 e “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.
Lunedì 5 all’Arseale sono in programma “Il mio vicino Totoro” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 18.30 e “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.
Martedì 6 all’Arseale si possono vedere “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 18.30 e “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.
Mercoledì 7 all’Arseale sono in programma “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 18.30 e “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.