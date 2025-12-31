8.1 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Spettacolo

Cinema dal 1 al 7 gennaio

Da stranotizie
Cinema dal 1 al 7 gennaio

Il programma delle sale cinematografiche da giovedì 1 a mercoledì 7 gennaio prevede una serie di proiezioni interessanti. Mercoledì 31 le sale restano chiuse.

Giovedì 1 all’Arseale sono in programma “Il mio vicino Totoro” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 18.30 e “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.

Venerdì 2 all’Arseale si possono vedere “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 18.30 e “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.

Sabato 3 all’Arseale sono in programma “Il mio vicino Totoro” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 18.30 e “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.

Domenica 4 all’Arseale si possono vedere “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 18.30 e “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.

Lunedì 5 all’Arseale sono in programma “Il mio vicino Totoro” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 18.30 e “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.

Martedì 6 all’Arseale si possono vedere “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki alle 16.30, “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 18.30 e “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.

Mercoledì 7 all’Arseale sono in programma “Vita privata” di Rebecca Zlotowski alle 18.30 e “Lo sconosciuto del Grande Arco” di Stéphane Demoustier alle 21.00. Al Sammartino viene proiettato “La mia famiglia a Taipei” di Shih-Ching Tsou dalle 18.00 alle 20.30.

Articolo precedente
Tecnologia contro rifiuti marini in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.