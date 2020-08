‘Tides of Memory – Maree della Memoria’ è il corto di Luisa Mariani, liberamente ispirato all’affresco di William Kentridge realizzato sui muraglioni del Lungotevere romano, vincitore del Gold Award Best Short Film all’International New York Film Festival. “Un significativo riconoscimento per la cinematografia d’autore italiana ed un omaggio a Roma, sempre ai confini tra memoria collettiva e memoria individuale – si legge in una nota del corto – Omaggio ai suoi fasti e alle sue miserie, alla multietnicità della Roma Imperiale e di quella odierna. Nel film si affaccia una fauna umana molto diversa, così come, nell’affresco di Kendridge, si passa con disinvoltura da Romolo e Remo a Marcello Mastroianni e Anita Ekberg”.

Fonte