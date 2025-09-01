Cinema Cinese in Italia: Collaborazione Culturale in Arrivo

Il cinema italiano si arricchisce con una nuova collaborazione internazionale. Manuele Irali, Presidente dell’Unione Esercenti Cinematografici Italiani (UECI), ha annunciato l’imminente uscita di un film di produzione cinese nelle sale italiane, presentato in lingua originale con sottotitoli. In seguito, sarà proposta una versione più adatta al pubblico nostrano. Irali ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che segna l’inizio di un legame diretto tra Cina e Italia.

Salvatore Scarico, Presidente dell’Associazione Italiana Cinema e Audiovisivo (ITA.C.A.), ha espresso entusiasmo per questa nuova opportunità di collaborazione. Ha evidenziato il successo dei film italiani in Cina, citando opere di autori come Cortellesi. Scarico ha spiegato che questo accordo bilaterale permetterà la distribuzione di capolavori cinesi mai visti in Italia, garantendo al contempo la possibilità di portare il cinema italiano nel mercato cinese.

Infine, Francesco Sidati, Professore Emerito dell’Università dell’Aquila, ha condiviso le sue impressioni sul film, descrivendolo come un’importante occasione per la cultura e la riflessione. Ha suggerito che il film meriterebbe di essere proiettato anche nelle università per stimolare discussioni significative.