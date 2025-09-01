25.3 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Spettacolo

Cinema Cinese in Italia: Collaborazione Culturale in Arrivo

Da StraNotizie
Cinema Cinese in Italia: Collaborazione Culturale in Arrivo

Il cinema italiano si arricchisce con una nuova collaborazione internazionale. Manuele Irali, Presidente dell’Unione Esercenti Cinematografici Italiani (UECI), ha annunciato l’imminente uscita di un film di produzione cinese nelle sale italiane, presentato in lingua originale con sottotitoli. In seguito, sarà proposta una versione più adatta al pubblico nostrano. Irali ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che segna l’inizio di un legame diretto tra Cina e Italia.

Salvatore Scarico, Presidente dell’Associazione Italiana Cinema e Audiovisivo (ITA.C.A.), ha espresso entusiasmo per questa nuova opportunità di collaborazione. Ha evidenziato il successo dei film italiani in Cina, citando opere di autori come Cortellesi. Scarico ha spiegato che questo accordo bilaterale permetterà la distribuzione di capolavori cinesi mai visti in Italia, garantendo al contempo la possibilità di portare il cinema italiano nel mercato cinese.

Infine, Francesco Sidati, Professore Emerito dell’Università dell’Aquila, ha condiviso le sue impressioni sul film, descrivendolo come un’importante occasione per la cultura e la riflessione. Ha suggerito che il film meriterebbe di essere proiettato anche nelle università per stimolare discussioni significative.

Articolo precedente
Apple dichiara obsoleti nuovi Mac e iPhone in Italia
Articolo successivo
Qualità della dieta italiana e cibo ultra-processato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.