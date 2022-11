Cinema, anteprima 'Chiara' ad Assisi con Margherita Mazzucco

Sarà presentato in anteprima ad Assisi l’1 dicembre ‘Chiara’, l’ultimo film di Susanna Nicchiarelli con la giovane Margherita Mazzucco (è stata Lenù nell’Amica geniale). Una sorta di “ritorno a casa”, che riporta nei luoghi originali una figura che dall’Umbria del 1200 continua a parlare ancora oggi al mondo intero. Un simbolo universale, un personaggio chiave della cultura e della fede non solo medievali.

Per una sera, dunque, il Palazzo del Monte Frumentario di Assisi – nel XIII secolo uno dei primi ospedali del mondo occidentale – diventa una sala cinematografica per ospitare la proiezione e, a seguire, un incontro con la regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli, la protagonista del film Margherita Mazzucco e il francescano Marco Guida, tra i massimi studiosi della storia di Santa Chiara. “Sono felice che dopo la Mostra di Venezia il percorso di Chiara riprenda proprio dalla città di Assisi – racconta Susanna Nicchiarelli – Credo sia la cosa più giusta per lo spirito del film”.

“Oltre a essere la città di Chiara e Francesco, Assisi è un luogo fondamentale anche per la cultura laica, un simbolo di pace e di fratellanza aggiunge la regista – Mi emoziona mostrarlo ai francescani, alcuni di loro lo hanno già visto ed amato, e alle clarisse, che lo vedranno in contemporanea con noi nel loro monastero… sarà una serata sicuramente molto emozionante!”.