Cinema, 'Altri sguardi', la solidarietà in carcere riparte da kim Rossi Stuart

Si aperta con la proiezione di ‘Brado’ di Kim Rossi Stuart, ‘Altri Sguardi’, la rassegna che, attraverso cinque appuntamenti dedicati ad altrettanti film tra i più interessanti delle ultime stagioni, porterà il cinema all’interno della struttura penitenziaria di Rebibbia. Ospite del primo incontro è stato Kim Rossi Stuart regista di ‘Brado’. La rassegna nasce per iniziativa dell’associazione Mètide, fondata da Ilaria Spada, attrice, presidente dell’Associazione e Raffaella Mangini, esperta di marketing e cofondatrice.

Il film, che vede la partecipazione, tra gli altri dell’attrice Barbora Bobulova, narra di “un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre, ma è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa – si legge in una nota – I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo – si legge ancora nella nota del film – Ma anche quello che devono affrontare i due per ricostruire l’amore e la vicinanza che avevano perduto. In questa impresa li aiuterà un’addestratrice di cavalli, di cui il giovane si innamora”.

Saranno 5 gli appuntamenti della Vi edizione della rassegna ‘Altri Sguardi’ e molti gli ospiti che, come per le precedenti edizioni, hanno accolto l’invito a incontrare i detenuti del carcere di Rebibbia. In cartellone ‘Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese’ con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini e con Vittoria Puccini e con la partecipazione straordinaria di Lino Guanciale. E’ la storia di un uomo misterioso che si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto. Una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare.

‘Mixed by Erry’ di Sydney Sibilia con Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna, Adriano Pantaleo, Chiara Celotto, Greta Esposito con Fabrizio Gifuni, è una storia di passione e sogni che da un basso di Napoli diventa un’incredibile avventura internazionale. Nel magico capoluogo campano degli anni ’80, dove Maradona è una divinità, Enrico ‘Erry’ Frattasio trasforma i mixtape che fa per i suoi amici in un impero, grazie all’aiuto dei suoi fratelli Peppe e Angelo. Una clamorosa impresa che cambierà le loro esistenze, reinventerà il concetto di pirateria in Italia e porterà la musica nelle vite di tutti.

Il regista Riccardo Milani è tra gli ospiti della rassegna con ‘Grazie ragazzi’ interpretato da Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara, Giorgio Montanini, Andrea Lattanzi, Nicola Rignanese, Imma Piro, Gerhard Koloneci, Liliana Bottone, Bogdan Iordachioiu, Fabrizio Bentivoglio. Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega, assai più smaliziato di lui, come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario.

All’inizio titubante, scopre del talento nell’ improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro, al punto da convincere la severa direttrice del carcere a valicare le mura della prigione e mettere in scena la famosa commedia di Samuel Beckett ‘Aspettando Godot’ su un vero palcoscenico teatrale. Giorno dopo giorno i detenuti si arrendono alla risolutezza di Antonio e si lasciano andare scoprendo il potere liberatorio dell’arte e la sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l’attesa. Così quando arriva il definitivo via libera, inizia un tour trionfale.

‘Romantiche’ di Pilar Fogliati con Pilar Fogliati (con la partecipazione di Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo con l’amichevole partecipazione di Rodolfo Laganà, Edoardo Purgatori) è la storie di quattro ragazze che vivono a Roma e dintorni. Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia, Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro, Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia, Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato. E tutte e quattro, a modo loro, cercano il loro posto nel mondo.

L’attrice Ilaria Spada è presidente dell’associazione Mètide fondata insieme a Raffaella Mangini con l’intento di promuovere iniziative culturali, eventi e raccolta fondi per supportare realtà sociali che necessitano di sostegno e visibilità. Ha creato il progetto “Altri Sguardi” convinta che uno scambio con i detenuti attraverso la rappresentazione cinematografica offra una preziosa opportunità di riflessione e analisi. È anche ideatrice del progetto ‘Tra le righe laboratorio di scrittura cinematografica’ animato da sceneggiatori professionisti esclusivamente dedicato alle detenute della sezione femminile del carcere di Rebibbia.