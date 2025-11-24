Cinema a Vicenza e provincia a 4 euro

A Vicenza e provincia, il mese di novembre si conclude con l’ultimo appuntamento de “I Martedì al Cinema”, che offre tutte le proposte al prezzo speciale di 4 euro.

Martedì 25 novembre, il Cinema Odeon di Vicenza propone “Il sentiero azzurro” di Gabriel Mascaro, alle 16.00, 18.00 e 20.30, con introduzione alle ore 18.00 a cura di Enrico Gheller dell’Università di Bologna. Il film segue la storia di una donna che intraprende un viaggio nella memoria e nei luoghi del proprio passato, attraversando paesaggi sospesi tra spiritualità, natura e identità.

A Bassano del Grappa, il Multisala Metropolis presenta due film: “Bugonia” di Yorgos Lanthimos, alle 17.30 e 20.00, e “Springsteen – Liberami dal nulla” di Scott Cooper, alle 22.25. “Bugonia” è un racconto inquieto e visionario in cui un impiegato solitario e ossessionato dal destino delle api rapisce una potente manager convinto che sia un’aliena responsabile dell’imminente collasso dell’umanità. “Springsteen – Liberami dal nulla” ripercorre il viaggio umano e artistico di Bruce Springsteen, dall’infanzia segnata da un rapporto difficile con il padre alla consapevolezza che la verità più autentica della musica può nascere solo dal confronto con il proprio vuoto e con la propria fragilità.

A Dueville, il Cinema Busnelli propone “Women Talking – Il diritto di scegliere” di Sarah Polley, alle 15.30 e 20.45, film vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e del Writers Guild Award. Il film segue il dibattito collettivo di un gruppo di donne di una comunità religiosa isolata che devono decidere come reagire alle violenze sessuali commesse dagli uomini.

A Marano Vicentino, il Multisala Starplex presenta “The Running Man” di Edgar Wright, alle 18.40 e 21.25. Il film riprende l’immaginario del celebre reality mortale in cui i concorrenti devono sopravvivere a una caccia all’uomo trasmessa in diretta, trasformando una storia di pura spettacolarizzazione della violenza in un thriller adrenalinico sulla manipolazione delle masse e dei media.