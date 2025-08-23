Cinema a Venezia: il grido per la Palestina non tace

Centinaia di registi, attori e filmmaker hanno lanciato una lettera aperta alla Biennale e alla Mostra del Cinema di Venezia, chiedendo una presa di posizione netta contro il genocidio in Palestina. L’iniziativa, nota come V4P, Venice4Palestina, è destinata anche alla Settimana Internazionale della Critica e ai professionisti del settore cinematografico e culturale, evidenziando la grave situazione umanitaria in Palestina.

La lettera esprime un forte appello al mondo del cinema, sottolineando che le immagini della realtà palestinese, diffuse negli ultimi anni, non possono essere ignorate. Gli autori lamentano il rischio che la Mostra di Venezia passi inosservante di fronte a tale tragedia umana. La lettera evidenzia l’importanza dell’arte come strumento di testimonianza e riflessione, affermando che il mondo del cinema deve impegnarsi attivamente per dare voce a chi soffre.

Tra i firmatari figurano nomi noti, come Marco Bellocchio, Laura Morante, Abel Ferrara e tanti altri artisti e professionisti del settore. La lettera richiede non solo empatia, ma anche responsabilità, esortando la Biennale e gli organi di informazione a utilizzare la loro visibilità per affrontare questioni di giustizia sociale e diritti umani.

La Biennale ha risposto rapidamente, sottolineando che sia essa che la Mostra hanno sempre promosso un confronto aperto sulle problematiche sociali. Hanno citato opere recenti che toccano temi simili e hanno ribadito la loro apertura al dialogo.

La situazione in Palestina rimane al centro del dibattito, con la comunità del cinema che chiede di affrontare in modo deciso queste tematiche durante la Mostra.