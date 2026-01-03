Cinema a scuola in Italia

Tutti parlano di educazione all’immagine, ma in classe il cinema resta spesso un tappabuchi. I docenti avvertono la contraddizione: le immagini plasmano i ragazzi, la scuola le subisce. Senza strumenti adeguati, educare lo sguardo resta un’intenzione più che una pratica.

Alain Bergala, docente universitario e critico cinematografico, scrive che il cinema può essere un mezzo di salvezza e di formazione. Il suo libro “Ipotesi cinema” è un trattato di educazione al cinema nella scuola e non solo, che ha fatto da apripista intorno alla riflessione su come e perché introdurre nelle scuole il cinema come arte e linguaggio che necessita di un apprendistato.

In Italia, il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, riconosce il valore del cinema nella formazione culturale delle giovani generazioni e l’importanza di costruire una cultura audiovisiva comune. L’educazione allo sguardo acquisterebbe una valenza non solo estetica, ma anche fortemente civica, stimolando nei giovanissimi spettatori l’adozione di un approccio critico.

Molti insegnanti si chiedono come costruire dei percorsi di avvicinamento alla grammatica delle immagini, cioè come guidare i propri alunni ad acquisire una prima consapevolezza della complessità e della ricchezza del linguaggio filmico. Il corso “Ciak, si legge! Percorsi didattici tra letteratura e cinema” propone suggerimenti e spunti di lavoro per la realizzazione di originali percorsi didattici tra letteratura e cinema, con esempi concreti di attività da svolgere in classe.