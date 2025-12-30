Cinema a Savignano sul Rubicone

Il cinema del Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone apre il nuovo anno con una programmazione ricca e articolata, capace di parlare a pubblici diversi attraverso cinema d’autore, film internazionali e proposte dedicate ai più piccoli.

Il mese inizia sabato 3 con “E’ Primavera”, un film intenso e delicato che racconta il passaggio verso una nuova fase della vita, e che viene riproposto anche domenica 4.

Nello stesso weekend e nel giorno dell’Epifania, spazio a “Zootropolis”, avventura animata ambientata in una metropoli animale.

Venerdì 9 e domenica 11 arriva “Norimberga”, un’opera di forte impatto civile che affronta temi di giustizia, memoria e responsabilità storica.

Le domeniche pomeriggio dell’11 e 18 gennaio sono dedicate a “Un topolino sotto l’albero”, una tenera storia animata pensata per il pubblico più giovane.

Il 17 e 18 è la volta di “Father Mother Sister Brother”, un racconto corale e contemporaneo sui legami familiari.

Venerdì 23 e domenica 25 “La mia famiglia a Taipei”, un film intimo e attuale che esplora identità, appartenenza e relazioni familiari in un contesto multiculturale.

Nel pomeriggio di domenica 25 spazio al divertimento con “Spongebob – Un’avventura da pirati”, colorata avventura animata all’insegna dell’amicizia e dell’immaginazione.

A chiudere il mese, sabato 31 e domenica 1 febbraio, “La Grazia”, un film poetico e intenso che riflette su fede, fragilità e speranza, accompagnato nel pomeriggio dall’ultimo appuntamento per famiglie con “Spongebob – Un’avventura da pirati”.