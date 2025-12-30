6.3 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Spettacolo

Cinema a Savignano sul Rubicone

Da stranotizie
Cinema a Savignano sul Rubicone

Il cinema del Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone apre il nuovo anno con una programmazione ricca e articolata, capace di parlare a pubblici diversi attraverso cinema d’autore, film internazionali e proposte dedicate ai più piccoli.
Il mese inizia sabato 3 con “E’ Primavera”, un film intenso e delicato che racconta il passaggio verso una nuova fase della vita, e che viene riproposto anche domenica 4.
Nello stesso weekend e nel giorno dell’Epifania, spazio a “Zootropolis”, avventura animata ambientata in una metropoli animale.
Venerdì 9 e domenica 11 arriva “Norimberga”, un’opera di forte impatto civile che affronta temi di giustizia, memoria e responsabilità storica.
Le domeniche pomeriggio dell’11 e 18 gennaio sono dedicate a “Un topolino sotto l’albero”, una tenera storia animata pensata per il pubblico più giovane.
Il 17 e 18 è la volta di “Father Mother Sister Brother”, un racconto corale e contemporaneo sui legami familiari.
Venerdì 23 e domenica 25 “La mia famiglia a Taipei”, un film intimo e attuale che esplora identità, appartenenza e relazioni familiari in un contesto multiculturale.
Nel pomeriggio di domenica 25 spazio al divertimento con “Spongebob – Un’avventura da pirati”, colorata avventura animata all’insegna dell’amicizia e dell’immaginazione.
A chiudere il mese, sabato 31 e domenica 1 febbraio, “La Grazia”, un film poetico e intenso che riflette su fede, fragilità e speranza, accompagnato nel pomeriggio dall’ultimo appuntamento per famiglie con “Spongebob – Un’avventura da pirati”.

Articolo precedente
Concerto a Matera con Orchestra Sinfonica
Articolo successivo
Sentenza Cassazione: misura di prevenzione confermata in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.