Cinema a Sanremo: film imperdibili dal 4 al 10 settembre

Cinema a Sanremo: film imperdibili dal 4 al 10 settembre

A Sanremo, dal 4 al 9 settembre, si potrà assistere a una varietà di film nei cinema locali.

Presso il Cinema Ariston sarà proiettato “The Conjuring: Il rito finale” con orari alle 17.00 e 21.00.

Il Cinema Ritz presenta “Troppo cattivi 2” con spettacoli alle 17.30, 19.30 e 21.30.

Al Roof 1, il film “Material Love” sarà in programmazione alle 16.45, 19.00 e 21.15.

Al Roof 2, “Una sorellina per Peppa Pig” sarà disponibile alle 16.45 e 18.00, seguito da “I Roses” alle 19.15 e 21.15.

Il Roof 3 proietterà “Tutta colpa del rock” alle 17.30 e “Last Breath” alle 19.30 e 21.30.

Al Roof 4, il film “Elisa” sarà in programmazione alle 17.15, 19.30 e 21.30, con una sola proiezione del corto “Che passione” il 9 settembre alle 19.30.

Il Cinema Centrale mostrerà “I Puffi” con orari alle 17.00, 19.00 e 21.00.

Infine, il Cinema Tabarin presenterà “Weapons” solo il 4 settembre con tre proiezioni alle 17.30, 19.30 e 21.30, mentre dal 5 al 10 settembre verrà mostrato “Un film fatto per bene” alle 17.15 e 19.15.

I biglietti hanno un prezzo intero di € 9,00 e ridotto di € 7,00. Il martedì, il biglietto per il cinema costerà € 6,00, mentre al Cinema Revolution e al Roof 4 il biglietto costerà solo € 3,50.

