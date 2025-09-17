Cinema a Sanremo: film da non perdere questa settimana

A Sanremo, dal 18 al 24 settembre, i cinefili potranno godere di diverse proiezioni cinematografiche in vari cinema della città.

All’Ariston, si possono vedere film alle 17.00, 19.15 e 21.30. Il Ritz propone “The Conjuring: Il rito finale” alle 17.00 e 21.00. Al Roof 1, è in programmazione “Demon Slayer” agli orari 17.00 e 20.30.

Al Roof 2, “Downton Abbey” sarà proiettato dal 18 al 20 settembre alle 17.00, 19.15 e 21.30, mentre dal 21 al 24 settembre solo alle 17.00 e 21.30; in aggiunta, dal 21 al 24 settembre si potrà vedere “Andrea Bocelli: Because I Believe” alle 19.15.

Il Roof 3 offre “The Life of Chuck” alle 16.30 e 21.15, oltre a “Material Love” alle 16.45, 19.00 e 21.15. Al Roof 4, “Sotto le nuvole” sarà proiettato alle 16.45, 19.00 e 21.15.

Al Cinema Centrale, “La valle dei sorrisi” orario 17.15 e “Honey Don’t” alle 19.45 e 21.30. Infine, il Cinema Tabarin presenta “I Puffi” alle 17.00 e “La tomba delle lucciole” alle 19.00 e 21.00.

I biglietti hanno un costo intero di € 9,00 e ridotto di € 7,00. Il martedì è previsto un prezzo speciale di € 6,00, mentre al Cinema Revolution Roof 4 il biglietto costa solo € 3,50. Inoltre, dal 21 al 25 settembre, tutte le sale parteciperanno alla “Cinema in Festa”, offrendo i biglietti a € 3,50.