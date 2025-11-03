Cinema a Padova: promozioni imperdibili per novembre

Martedì 4 novembre proseguono nelle sale di Padova le proiezioni a 4 euro de “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, un’iniziativa curata dalla Regione del Veneto in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS. Ogni martedì di novembre, il pubblico avrà la possibilità di assistere ai film a un prezzo ridotto.

Al Cinema Il Lux, la settimana si apre con “A House of Dynamite” di Kathryn Bigelow. La proiezione si terrà alle 18.30 in versione originale sottotitolata e alle 21. Il film affronta una crisi internazionale in cui un missile balistico minaccia gli Stati Uniti, portando la Casa Bianca in uno stato di panico. In un’atmosfera di crescente tensione, l’amministrazione deve affrontare la questione del responsabile dell’attacco e le possibili reazioni.

Due film sono in programmazione al Cinema Rex. Alle 19 sarà proiettato “Per Te” di Alessandro Aronadio, che racconta la storia di un uomo che scopre di avere l’Alzheimer precoce, mentre la sua famiglia affronta la malattia con amore e coraggio. Alle 21.05, il regista Cristian Tomassini sarà presente per presentare “Brenta Connection”, una commedia ambientata in provincia.

Al Multiastra, l’appuntamento è alle 17.30 e alle 20.15 con “L’attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu, che narra la nascita di un legame inaspettato fra una donna e il suo vicino di casa.

Infine, al Porto Astra, alle 17 e 20.40, verrà proiettato “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson, incentrato su un padre che deve affrontare i fantasmi del suo passato.

I biglietti costano 4 euro e si consiglia di verificare la programmazione sui siti web e pagine social indicate.