Cinema a Melfi: successo per la rassegna

La rassegna sul cinema contemporaneo in corso a Melfi, organizzata dall’Università popolare e dal Cineclub Vittorio De Sica Cinit di Rionero, continua ad attirare l’attenzione del pubblico. Dopo la proiezione del film “Vittoria”, ci si appresta a vedere “The Old Oak” di Ken Loach, in programma giovedì 19 gennaio, ultima produzione del regista statunitense che ha trattato temi diversi e realizzato lavori acclamati dalla critica e dal pubblico.

Il film “Vittoria” ha suscitato un dibattito aperto e controverso al Centro Nitti di Melfi, con oltre cento persone presenti. Il pubblico si è posto diverse domande dopo la visione del film, come ad esempio cosa ne sarà della bambina fra dieci anni o quale sia stata l’infanzia della protagonista Jasmine. Il presidente dell’Unipop, Michele Masciale, ha confermato che la rassegna di cinema contemporaneo intende muoversi in questa direzione, proponendo film che suscitano conflitto e discussioni, che credono ancora nei sentimenti e nelle passioni.

Il prossimo appuntamento sarà il film inglese “The Old Oak” di Ken Loach, che racconta la storia di una giovane donna al centro del film, con la sua tenacia e la sua capacità di assolvere ad un ruolo solidale verso lo straniero. Il regista è noto per registrare con il suo cinema soprusi e difficoltà sociali causate da un sistema che fa del profitto il suo unico interesse.