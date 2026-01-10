Cinema a Giaveno

Le serate culturali del CAI Giaveno, in collaborazione con l’Intersezionale Val Susa e Val Sangone, inaugurano il loro programma con un’imperdibile rassegna cinematografica presso il Cinema San Lorenzo. Il ciclo di incontri è iniziato con la proiezione di “Marmolada 03.07.2022”, docufilm di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, che ricostruisce il tragico crollo del seracco che costò la vita a undici persone. Al termine della visione, il dibattito ha visto la partecipazione di esperti di rilievo come Luca Giaj Arcota, presidente del Soccorso Alpino Piemontese, e il glaciologo Gianni Boschis, che hanno approfondito i temi della sicurezza in quota e della crisi climatica.

Il programma prosegue con altri due appuntamenti dedicati alla resilienza e alla storia dell’alpinismo. Venerdì 16 gennaio sarà la volta di “Tra natura e quota”, incentrato sulla sopravvivenza di Giovanni Sorti nelle Alpi Apuane, con gli interventi tecnici di Franco Finelli e Marco Lavezzo coordinati dalla giornalista Eloisa Giannese. La rassegna si chiuderà venerdì 23 gennaio con “Gino Soldà – Una vita straordinaria”, un omaggio a una delle figure più carismatiche della scalata italiana, presentato dallo storico dell’alpinismo Roberto Mantovani. Il costo del biglietto è di 7 euro, con una riduzione a 5 euro per i soci CAI.