7.9 C
Roma
sabato – 10 Gennaio 2026
Spettacolo

Cinema a Giaveno

Da stranotizie
Cinema a Giaveno

Le serate culturali del CAI Giaveno, in collaborazione con l’Intersezionale Val Susa e Val Sangone, inaugurano il loro programma con un’imperdibile rassegna cinematografica presso il Cinema San Lorenzo. Il ciclo di incontri è iniziato con la proiezione di “Marmolada 03.07.2022”, docufilm di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, che ricostruisce il tragico crollo del seracco che costò la vita a undici persone. Al termine della visione, il dibattito ha visto la partecipazione di esperti di rilievo come Luca Giaj Arcota, presidente del Soccorso Alpino Piemontese, e il glaciologo Gianni Boschis, che hanno approfondito i temi della sicurezza in quota e della crisi climatica.

Il programma prosegue con altri due appuntamenti dedicati alla resilienza e alla storia dell’alpinismo. Venerdì 16 gennaio sarà la volta di “Tra natura e quota”, incentrato sulla sopravvivenza di Giovanni Sorti nelle Alpi Apuane, con gli interventi tecnici di Franco Finelli e Marco Lavezzo coordinati dalla giornalista Eloisa Giannese. La rassegna si chiuderà venerdì 23 gennaio con “Gino Soldà – Una vita straordinaria”, un omaggio a una delle figure più carismatiche della scalata italiana, presentato dallo storico dell’alpinismo Roberto Mantovani. Il costo del biglietto è di 7 euro, con una riduzione a 5 euro per i soci CAI.

Articolo precedente
Sicurezza cibernetica Italia
Articolo successivo
Furto di farmaci a Palmanova
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.