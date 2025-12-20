Cinema a Genova per Capodanno

Genova si prepara a festeggiare Capodanno con una serie di proiezioni cinematografiche nelle sale del Circuito. Al Sivori e alla Filmclub verranno proiettati “No Other Choice – Non c’è altra scelta” di Park Chan-wook e “Filmlovers – Spettatori!” di Arnaud Desplechin, che si aggiungono ai già annunciati “Primavera” di Damiano Michieletto, “Buen camino” con Checco Zalone, “Avatar – Fuoco e cenere” in 3d e “Norimberga” di James Vanderbilt.

La proposta per la serata più lunga dell’anno è vedere uno dei film selezionati e unirsi al brindisi nel foyer allo scoccare della mezzanotte, con panettone o pandoro e Prosecco di Treviso millesimato o una bevanda analcolica. “No Other Choice – Non c’è altra scelta” racconta la storia di Man-su, licenziato dopo 25 anni di lavoro, che vede messe a rischio la sua vita perfetta e decide di crearsi da sé il posto vacante perfetto.

“Filmlovers – Spettatori!” è un film che celebra il cinema e risale il tempo fino all’infanzia di Paul Dédalus, alter ego dell’autore, mostrando il percorso di Desplechin cominciato con lo stupore infantile per il dispositivo che proietta l’immagine sulla parete. Il biglietto per il film e il brindisi costa 16 euro. L’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor BPER: Banca e Santagostino, che promuovono la cultura e le imprese liguri e erogano servizi sanitari di qualità.