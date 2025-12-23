11.3 C
Spettacolo

Cinema a Firenze eccelle in Italia

La “50 Giorni di Cinema a Firenze” si è conclusa con numeri record: oltre 50.000 spettatori, 305 ospiti internazionali e 241 film proposti. La rassegna, iniziata con la 16esima edizione del Middle East Now, si è chiusa con una giornata dedicata al cinema irlandese, proposta dal Festival N.I.C.E.

La rassegna ha visto in programma 9 festival internazionali, tra cui il FánHuā Chinese Film Festival, il Festival di Cinema e Donne, France Odeon, il Festival dei Popoli, Lo Schermo dell’arte, il Florence Queer Festival e River to River Florence Indian Film Festival. Questi festival hanno proposto 241 film, per la maggior parte in anteprima assoluta, alla presenza di 305 ospiti di fama nazionale e internazionale.

L’assessora alla cultura Cristina Manetti ha spiegato che la “50 Giorni di Cinema a Firenze” è una manifestazione di assoluto rilievo nel panorama culturale nazionale ed europeo, capace di coniugare qualità artistica, apertura internazionale e partecipazione del pubblico. I numeri record di questa edizione testimoniano l’interesse crescente verso il cinema di ricerca e d’autore e la forza di un modello fondato sulla collaborazione tra istituzioni, fondazioni e territorio.

La rassegna si è svolta alla Compagnia, la Casa del Cinema della Regione Toscana, una sala che ha ospitato i festival e valorizzato i contenuti culturali proposti al pubblico. La “50 Giorni di Cinema a Firenze” rappresenta un’importante iniziativa di promozione dell’arte cinematografica, che ha dato l’occasione al pubblico di vedere opere al di fuori dai circuiti commerciali, dei più apprezzati autori contemporanei del panorama internazionale.

