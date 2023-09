Cinecittà World seleziona 200 nuove risorse, 'Job talent day' il 23 settembre

Dopo un’estate ricca di successi tra divertimento, concerti e grandi eventi, Cinecittà World si prepara a uno spettacolare finale di stagione in vista delle feste di Halloween, Natale e Capodanno. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di offre un’opportunità unica a tutti gli aspiranti professionisti del settore dell’intrattenimento che vogliono entrare a far parte di un mondo magico. Sabato 23 settembre, dalle 11, si alza il sipario sul ‘Job Talent Day’, l’evento organizzato dal team risorse umane del Parco per la selezione di 200 persone appassionate da inserire nel Parco.

È aperta la ricerca per 60 addetti alla ristorazione, 50 figuranti per interpretare zombie terrificanti e creature mostruose, 30 addetti alle attrazioni, 20 attori, cantanti e ballerini, 10 steward, 10 addetti alle vendite, 10 addetti alle pulizie, 4 addetti alla biglietteria, 4 addetti al telemarketing/customer care/centralino e 2 figure da inserire nel dipartimento manutenzione (responsabile della manutenzione e manutentore meccatronico).

“Riconosciamo l’importanza dei nostri talenti nel creare esperienze indimenticabili per i visitatori”, dichiara Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World. “Il ‘Job talent day’ è un’occasione per tutti gli appassionati di parchi, di cinema e di intrattenimento, anche alla prima esperienza lavorativa”, spiega ancora. Per partecipare alle selezioni, occorre candidarsi entro il 10 settembre nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito www.cinecittaworld.it. I candidati riceveranno una mail con l’invito che include l’ingresso gratuito per poter osservare e toccare con mano l’organizzazione di una giornata nel Parco.