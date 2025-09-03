Cine Award a Venezia: celebrità e talento italiano trionfano

Si è svolta ieri, sulla Terrazza Atlas Concorde dell’Hotel Excelsior, la cerimonia dei Cine Award 2025, parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’evento, presentato da Beppe Convertini, ha messo in luce i protagonisti del panorama cinematografico italiano e internazionale, celebrando il connubio tra mito e creatività.

Tra i premiati, il Dott. Alberto Barbera ha ricevuto il Ciak Diamond Special Award per il suo ruolo di Direttore Artistico della Biennale. Andrea Iervolino ha conquistato l’Italian Excellence in International Films Award grazie al suo impegno nel valorizzare il talento italiano nelle produzioni internazionali. Iervolino ha commentato il premio come un onore profondo e un tributo alla passione condivisa con tutti coloro che lavorano nel cinema.

Elettra Lamborghini ha ritirato il premio per la Famiglia Lamborghini, esprimendo la sua emozione nel raccontare al mondo l’eredità della famiglia, che fonde tradizione e innovazione nel design italiano. Anche la Famiglia Maserati, rappresentata da Fabia e Manuel, ha ricevuto un riconoscimento, sottolineando l’importanza di preservare i valori familiari. Annie Bezikian, che ha recitato nel film dedicato ai Maserati, ha parlato dell’emozione di raccontare una storia legata all’automotive italiano.

Bobby Moresco ha commentato l’onore di essere riconosciuto per il suo lavoro nel cinema che unisce storie e leggende italiane. Tatiana Luter ha espresso il suo orgoglio per la Famiglia Ferrari, simbolo dell’eccellenza italiana, mentre Floriana Gentile ha ritirato il premio per la Famiglia Bugatti, rappresentando i valori di ingegno e innovazione.

Durante la serata, Andrea Iervolino ha ricevuto entrambi i premi, sottolineando l’importanza di questa giornata per il cinema italiano.