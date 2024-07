CINDRO Porta Cellulare Auto [Clip Gancio Militare] 360 Gradi di Rotazione Supporto Telefono Auto Macchina Reggi Portacellulare Auto per Universale Smartphone

15,99€ - 9,99€

(as of Jul 12, 2024 13:20:33 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

Nota: Prese d’aria rotonde non sono compatibili, ad esempio Mercedes-Benz, Wrangler, ecc.

Consigli utili:

1. Primo, premere il meccanismo per assicurare il cellulare al supporto. Per assicurarsi un supporto corretto si consiglia di premere la parte posteriore per avere la maggior tenuta di fissaggio.

2. Si prega di installare il supporto della presa d’aria in maniera corretta e di non stringere troppo altrimenti si rischia di danneggiare le lamelle della presa d’aria.

3. Il supporto e’ omologato per lamelle lunghe da 1cm a 3cm e spesse 0,33cm.

4. E’ raccomandato verificare la presa bisettimanalmente e nel caso provvedere a stringere nuovamente i componenti per assicurarsi di mantenere stabile e sicuro il prodotto evitando cadute accidentali

Completamente regolabile

Snodo sferico rotante e girevole a 360° per una facile regolazione.

Porta di ricarica

Spazio dedicato per il tuo cavo di ricarica. Non bloccherà la porta di ricarica dei telefoni, carica il tuo telefono liberamente durante un viaggio.

Supporto inferiore regolabile

Supporto inferiore regolabile per ospitare telefoni di diverse dimensioni.

Il supporto per telefono per auto si adatta a tutti i telefoni cellulari da 4 “a 7.2” e custodie per telefoni spesse

►Dispositivi compatibili:

Compatibile con iPhone 13/ 13 mini/ 13 pro/ 13 pro max/ 12/ 12 mini/ 12 pro/ 12 pro max/ SE 2020/ 9/ 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max/ SE/ XS/ XR/ XS Max

Compatibile con Samsung Galaxy S21 Ultra/S20/S10/S9/S8/S7/S6/S5/S4/Note 20/Note10/Note 9/Note 8

Compatibile con Google Pixel 5/ 4a/ 4 XL/ 4/ 3a XL/ 3a/ 3 XL/ 3/ 2/ 2 XL/ XL/ Pixel

Compatibile con LG V50 ThinQ 5G / G8s ThinQ / G8 ThinQ / Q60 / K50 / K40 / Q9 / V40 ThinQ

Compatibile con Oneplus 7 Pro/6T/6/5T/5/X, Moto G7/Z3, Nokia 7.1/6.1

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 12 x 7 x 7 cm; 150 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 giugno 2022

Produttore ‏ : ‎ CINDRO

ASIN ‏ : ‎ B09MP8BCYP

Numero modello articolo ‏ : ‎ C01PRO

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

[Sistema Ancoraggio Aggiornato] Il materiale del Porta Cellulare da Auto è in metallo resistente, preservando il porta telefono auto dalla rottura accidentale. La superficie esterna è ricoperta da uno spesso strato in silicone che lo protegge dai danni da taglio. Nota: la lunghezza della clip è regolabile semplicemente ruotando la manopola di regolazione presente.

[Anti-caduta] Il supporto telefono auto è realizzato con un’innovativa gomma siliconica, che è più resistente di una normale gomma siliconica ed avvolge saldamente il telefono per evitare che scivoli fuori.

[Stabilità e durata] Il braccio ed i piedini del portacellulare auto+ universale sono realizzati per resistere ai percorsi più tortuosi e mantenere saldo il cellulare nel supporto.

[Regolabile a 360°] Il portatelefono da automobile ha una testa ruotabile di 360. Permette di usare il cellulare sia in posizione orizzontale che verticale in base al proprio piacimento, in modo da poter godere della migliore esperienza di guida.

[Ampia Compatibilità] La versione aggiornata del supporto auto smartphone lo rende compatibile con il 99% delle prese d’aria sia verticali che orizzontali. Il supporto cellulare auto CINDRO si aggancia saldamente alle bocchette dell’aria condizionata con un nuovo sistema innovativo. Nota: le prese d’aria rotonde non sono compatibili.