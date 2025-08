Cinciallegre e separazione: il mistero della monogamia aviaria

La complessità delle relazioni tra gli uccelli canori, in particolare le cinciallegre (Parus major), è al centro di un nuovo studio condotto da ricercatori delle Università di Oxford e di Leeds. Tradizionalmente considerati esempi di monogamia nel regno animale, questi uccelli non sempre mantengono una fedeltà costante.

Le separazioni tra le coppie di cinciallegre possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui differenze di età, squilibri ormonali, questioni genetiche, la perdita di una nidiata e condizioni ambientali avverse. In particolare, lo stress dovuto all’ambiente è stato identificato come uno dei principali motivi di “divorzio”. Questo studio ha rivelato che tali fattori non influiscono immediatamente, bensì provocano un deterioramento graduale del rapporto che può durare mesi o anni.

L’indagine, pubblicata su Proceedings of the Royal Society B, rappresenta uno dei lavori più estesi mai realizzati in Gran Bretagna, avendo avuto una durata di 75 anni. Recentemente, i ricercatori hanno utilizzato microchip per monitorare il comportamento delle cinciallegre nei boschi di Wytham. Questo approccio ha permesso di osservare che i maschi iniziavano a comportarsi in modo diverso nei mesi invernali prima di una separazione, mostrando segnali di distacco, come passare meno tempo insieme e tornare a esercitarsi nel canto.

In genere, le separazioni avvengono prima dell’arrivo della primavera, senza alcun saluto formale. In molti casi, entrambi i membri di una coppia trovano un nuovo partner nel giro di poche settimane dopo la rottura.