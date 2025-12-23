Cina: TikTok sotto controllo Usa

ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, ha firmato un accordo di joint venture che darà il controllo delle operazioni dell’app negli Stati Uniti a investitori americani e globali, tra cui la società di cloud computing Oracle. Ciò rappresenta un grande passo verso l’evitazione di un divieto negli Stati Uniti e l’alleggerimento delle tensioni commerciali e tecnologiche tra Washington e Pechino. Tuttavia, c’è ancora incertezza sulla proprietà dell’algoritmo di raccomandazione, considerato il gioiello della corona di TikTok.

L’algoritmo è ritenuto fondamentale per il successo globale di TikTok e fino a pochi mesi fa, la posizione di ByteDance era che avrebbe preferito chiudere l’app negli Stati Uniti piuttosto che venderla. Tuttavia, in settembre, ByteDance ha mantenuto la proprietà delle operazioni commerciali di TikTok negli Stati Uniti, ma ha ceduto il controllo dei dati, del contenuto e dell’algoritmo alla joint venture.

La joint venture servirà come operazione back-end per la società statunitense e gestirà i dati degli utenti statunitensi e l’algoritmo. Una divisione separata, interamente di proprietà di ByteDance, controllerà le operazioni commerciali che generano entrate, come il commercio elettronico e la pubblicità.

L’algoritmo di TikTok è considerato potente perché si basa su “segnali di interesse” anziché su un “grafico sociale” come quello utilizzato da Meta. Ciò consente all’algoritmo di diventare più dinamico e di tenere traccia dei cambiamenti nelle preferenze e negli interessi degli utenti nel corso del tempo.

Uno studio ha scoperto che l’algoritmo di TikTok “sfrutta gli interessi degli utenti nel 30% – 50% dei video consigliati”, dopo aver esaminato i dati di 347 utenti di TikTok e cinque bot automatizzati. I ricercatori hanno scritto che “ciò indica che l’algoritmo di TikTok sceglie di raccomandare un grande numero di video di esplorazione nel tentativo di inferire meglio gli interessi degli utenti o di massimizzare la loro permanenza suggerendo molti video che sono al di fuori degli interessi noti dell’utente”.