Cina senza visto: opportunità per viaggiatori italiani

Fino al 31 dicembre 2025, i cittadini di diversi Paesi, inclusa l’Italia, possono viaggiare in Cina senza visto per brevi soggiorni. Questa esenzione si applica a motivi di turismo, affari, visite a familiari o transiti. L’iniziativa è parte di una strategia di apertura graduale del Paese per rivitalizzare il turismo internazionale.

Dal 30 novembre 2024, i visitatori possono entrare in Cina senza visto per soggiorni fino a trenta giorni, ma solo per le finalità sopra menzionate. Questa è una misura temporanea e potrebbe essere rivalutata o prorogata nel 2026. Essa si affianca ai programmi di transito senza visto che consentono di rimanere nel Paese per un breve periodo prima di proseguire verso una terza destinazione.

Per beneficiare dell’esenzione, è necessario possedere un passaporto ordinario valido per l’intera durata del soggiorno. All’ingresso, le autorità potrebbero richiedere la conferma della prenotazione alberghiera e del biglietto di ritorno. Tuttavia, l’esenzione non è valida per chi intende lavorare, studiare o fare giornalismo, attività che richiedono visti specifici. Se si prevede di restare oltre i trenta giorni, è necessario richiedere un visto prima della partenza.

I turisti italiani devono anche seguire le normative sulla registrazione presso le autorità locali se soggiornano in alloggi privati. Questa apertura facilita notevolmente la pianificazione dei viaggi in Cina, rendendo accessibili città principali come Pechino, Shanghai e Xi’an, specialmente grazie agli scali internazionali che aderiscono al programma di transito senza visto. È fondamentale pianificare attentamente e rispettare le normative di ingresso, poiché l’accesso senza visto non garantisce automaticamente il diritto di rimanere per l’intero periodo previsto. Si consiglia di avere un’assicurazione sanitaria internazionale e di controllare eventuali aggiornamenti prima della partenza.

