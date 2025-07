Cina propone cooperazione globale per l’intelligenza artificiale

Durante la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) di Shanghai, la Cina ha presentato una proposta per una governance globale dell’intelligenza artificiale. Il premier Li Qiang ha suggerito la creazione di un’organizzazione internazionale per la cooperazione in questo campo, evidenziando il rischio che le tecnologie avanzate siano monopolizzate da un numero limitato di nazioni e grandi imprese.

Sebbene non abbia menzionato esplicitamente gli Stati Uniti, Li ha criticato apertamente la “monopolizzazione tecnologica”, richiamando l’attenzione sulle attuali tensioni legate all’esportazione di semiconduttori e tecnologie AI. Questo contesto è ulteriormente complicato dall’AI Action Plan della Casa Bianca, volto a mantenere il predominio degli Stati Uniti nel settore tecnologico. In risposta, la Cina sta intensificando lo sviluppo di chip interni e modelli proprietari, con aziende come Huawei e Baidu in prima linea.

La proposta di un’organizzazione multilaterale riflette la volontà di Pechino di estendere la propria influenza globale, offrendo modelli di “soluzioni cinesi” ai paesi in via di sviluppo. Durante la conferenza, Li ha sottolineato l’intenzione della Cina di rendere accessibile la propria tecnologia AI in formato open source, proponendo una regolamentazione globale più coerente.

Il messaggio trasmesso è che la Cina non intende essere esclusa dai processi decisionali su scala mondiale riguardanti l’IA. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà dalla disponibilità delle altre potenze a collaborare all’interno di un’organizzazione che potrebbe divenire un campo di tensione tanto ideologica quanto economica.