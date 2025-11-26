Cina pompa consumi interni

Il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology della Cina, insieme ad altri cinque dipartimenti, ha pubblicato un piano d’azione per migliorare l’allineamento tra domanda e offerta di beni di consumo e stimolare ulteriormente i consumi interni.

Secondo il piano, la struttura dell’offerta di beni di consumo dovrebbe essere significativamente ottimizzata, con settori di consumo da tre trilioni di yuan e dieci “hotspot” di consumo da cento miliardi di yuan ciascuno. Il piano prevede inoltre che il contributo dei consumi alla crescita economica aumenterà in modo costante.

Saranno implementati 19 compiti chiave, tra cui il rafforzamento dell’integrazione dell’intelligenza artificiale, la creazione di nuovi scenari e forme di consumo e il potenziamento del supporto fiscale e finanziario. Pechino lavorerà per ampliare l’offerta di prodotti caratteristici e innovativi, promuovendo l’espansione e l’aggiornamento dei prodotti verdi, l’ammodernamento dei beni di consumo rurali e lo sviluppo di prodotti per il tempo libero e lo sport.

Il governo si concentrerà sull’adeguamento dell’offerta alle esigenze dei diversi gruppi di popolazione, arricchendo l’offerta di prodotti per neonati e bambini, ampliando quella di articoli alla moda e di tendenza e ottimizzando l’offerta di prodotti adatti agli anziani. Il Ministero collaborerà con i dipartimenti competenti per guidare le autorità locali e le associazioni di categoria nell’attuazione del piano, sbloccando ulteriormente il potenziale di consumo del Paese.