Cina lancia il supercomputer spaziale: 2800 satelliti AI

La Cina ha avviato un innovativo progetto per sviluppare un supercomputer spaziale, composto da una rete di 2.800 satelliti equipaggiati con intelligenza artificiale. L’iniziativa, guidata dalla startup ADA Space e dal Zhejiang Lab, ha già visto il lancio dei primi 12 satelliti con un razzo Long March 2D. Questo sistema, noto come costellazione Three-Body Computing, mira a elaborare dati direttamente in orbita, riducendo la dipendenza dalla comunicazione terrestre.

Ogni satellite funge da “mini supercomputer” con una potenza di 744 tera-operazioni al secondo e la capacità di gestire autonomamente dati dai propri sensori, migliorando l’efficienza e riducendo i tempi di risposta. Attualmente, meno del 10% dei dati raccolti dai satelliti raggiunge la Terra a causa di limiti di trasmissione.

Il progetto prevede una potenza totale di calcolo di 1.000 petaflop, sfruttando l’energia solare e le basse temperature spaziali per il raffreddamento. La comunicazione tra i satelliti avverrà tramite un sistema laser, consentendo velocità di trasferimento fino a 100 gigabit al secondo.

Tra le applicazioni future, si prevede l’uso di satelliti autonomi per la manutenzione e l’ottimizzazione delle operazioni spaziali, creando un ecosistema autonomo. Sono pianificati nuovi lanci, che porteranno il numero di satelliti a 50 entro fine anno, con l’obiettivo di completare la costellazione fino a 2.800 unità. Questo rappresenta un passo significativo verso l’autonomia delle infrastrutture spaziali.

