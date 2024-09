Cina, la banca centrale immette liquidità e abbassa il tasso reverse repo

La Banca Centrale Cinese ha recentemente abbassato il tasso di riacquisto a 14 giorni all’1,85%, rispetto all’1,95% precedente, dopo aver mantenuto i tassi di riferimento invariati nella settimana scorsa. Questa modifica è in linea con le previsioni degli analisti e riflette la volontà della Banca Popolare della Cina (PBoC) di stimolare l’economia attraverso una maggiore disponibilità di liquidità.

Per sostenere questa iniziativa, la PBoC ha immesso, attraverso operazioni di mercato aperto, un totale di 234,6 miliardi di yuan nel sistema bancario. L’obiettivo principale di queste operazioni è assicurare che vi sia una liquidità ragionevolmente sufficiente nel sistema bancario, in particolare alla fine del trimestre, un periodo critico per molte istituzioni finanziarie.

Nello specifico, la Banca Centrale ha effettuato operazioni di riacquisto a termine per 160,1 miliardi di yuan a 7 giorni e per 74,5 miliardi di yuan a 14 giorni, adottando un tasso fisso per quest’ultima. Questi interventi sono parte della strategia complessiva della Banca Centrale per gestire la liquidità e garantire la stabilità finanziaria, in un contesto economico che richiede attenzione e azioni tempestive.

Le scuole di pensiero economico suggeriscono che una riduzione dei tassi di interesse come quella attuata dalla PBoC può incoraggiare prestiti e investimenti, stimolando così la crescita economica. Questo è particolarmente importante in un periodo in cui l’economia cinese sta affrontando sfide significative, inclusi segnali di rallentamento e pressioni inflazionistiche.

La reazione degli investitori e dei mercati finanziari a queste misure sarà cruciale per capire come queste politiche possono influenzare l’andamento dell’economia nel breve e lungo termine. In sintesi, la recente decisione della Banca Centrale Cinese di ridurre il tasso di riacquisto e di incrementare la liquidità nel sistema bancario mira a sostenere l’economia in un momento delicato, cercando di bilanciare le necessità di crescita con la stabilità del sistema finanziario.