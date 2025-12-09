Cina: export in aumento nonostante guerra commerciale

La guerra commerciale non sta fermando l’interscambio di Pechino, nonostante il continuo crollo delle spedizioni verso gli Stati Uniti. Le esportazioni cinesi verso altri paesi come il Sud-est asiatico, l’Africa, l’America Latina e l’Europa stanno aumentando. I dati di novembre mostrano un crollo spettacolare delle esportazioni verso gli Stati Uniti, con un calo del 28,6% su base annua, mentre le esportazioni verso il Sud-est asiatico e l’America Latina stanno crescendo a ritmi sostenuti.

La Cina ha registrato un surplus commerciale di 1076 miliardi di dollari tra gennaio e novembre, in crescita del 21,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il merito è di una geografia commerciale più ampia e “multipolare”, con meno America e più Sud-est asiatico, Africa, America Latina e Europa. L’export cresce nonostante la Cina perda quasi un terzo del proprio mercato verso la principale economia del mondo.

L’Europa ha aumentato del 5,4% le importazioni dalla Cina, trainate da batterie, pannelli solari, laptop e smartphone. Anche l’Italia ha aumentato del 24,5% l’import dai settori manifatturieri. Tuttavia, il deficit dell’Unione europea è in stato d’allarme per lo squilibrio commerciale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvisato Xi Jinping che l’Ue potrebbe introdurre dazi sui prodotti cinesi in assenza di una riduzione del surplus cinese.

Le esportazioni totali si sono attestate a 330,3 miliardi di dollari a novembre, ma il comparto manifatturiero interno è in contrazione per l’ottavo mese consecutivo. Il Politburo ha indicato come priorità del 2026 politiche fiscali più proattive e lo stimolo della domanda interna. La Cina sta cercando di ridisegnare il proprio corso commerciale, ma deve anche affrontare la debolezza del comparto manifatturiero interno.