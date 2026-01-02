La Cina sta conquistando il mercato del caviale, con oltre il 35% della produzione mondiale e più del 40% delle esportazioni globali. Anche in Italia, la quota di caviale cinese è in crescita, superando il 10%. Tuttavia, dietro a questi record e alla propaganda che li accompagna, c’è una realtà economica preoccupante per il resto del mondo e per la Cina stessa.

Gli analisti occidentali sostengono che l’economia cinese sta andando peggio di quanto dichiarato dal Partito Comunista. La crescita del paese è probabilmente inferiore al 3%, contro il 5% previsto dai vertici di Pechino. Il modello economico cinese si basa ancora su grandi investimenti, ma non è in grado di aumentare i consumi interni, fondamentali per la stabilità economica e sociale.

I problemi economici cinesi sono consistenti, con una bolla immobiliare scoppiata alcuni anni fa che ha avuto effetti a lungo termine. Le autorità locali hanno un indebitamento dell’80% del PIL e poche soluzioni in vista. Le imprese private sono sempre più vincolate dalle decisioni di Pechino, con settori in difficoltà e disoccupazione giovanile elevatissima.

L’esportazione è il motore che tiene in piedi l’economia cinese, ma questo modello non è sostenibile a lungo. La Cina tende a comprare sempre meno beni dal resto del mondo e a esportare sempre di più, con una politica mercantilista che preoccupa gli altri paesi. Gli Stati Uniti e l’Europa sono in piena reazione all’aggressione commerciale cinese, e altri paesi emergenti sono preoccupati per la loro economia. La Cina non esporta solo una grande quantità di beni, ma anche tecnologia e servizi, e il suo piano quinquennale prevede l’autosufficienza come obiettivo strategico.