Cina e UE: Sospensione controlli esportazioni e opportunità economiche

La Cina ha ufficialmente annunciato che la sospensione dei controlli sulle esportazioni di ottobre si applicherà anche all’Unione Europea. Questa informazione è stata condivisa dal commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, a seguito di incontri con alti funzionari del ministero del Commercio cinese. La misura avrà una durata di 12 mesi ed è stata definita dalla Commissione Europea come “un passo responsabile per garantire flussi commerciali globali stabili in un’area di fondamentale importanza”.

Sefcovic ha evidenziato l’importanza del dialogo continuo tra le due parti per migliorare l’attuazione delle politiche relative ai controlli sulle esportazioni. Ha inoltre descritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, come “un amico e partner nella collaborazione commerciale”.

In questo contesto, il commissario ha sottolineato il notevole successo dell’Italia nelle esportazioni, attualmente posizionata al quarto posto a livello mondiale. L’obiettivo è quello di raggiungere una cifra di 700 miliardi di euro in export.

