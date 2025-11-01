Cina e UE: nuove misure per l’export di terre rare

La Cina ha annunciato che la sospensione delle restrizioni sulle esportazioni di terre rare si applica anche all’Unione Europea. Questa informazione è stata condivisa dal commissario al commercio, Maros Sefcovic, dopo un incontro con funzionari del ministero del Commercio cinese. Sefcovic ha comunicato tramite i social media che entrambe le parti hanno riaffermato il loro impegno a continuare il dialogo per migliorare l’attuazione delle politiche di controllo alle esportazioni.

In una nota della Commissione Europea si sottolinea che si tratta di un passo responsabile, volto a garantire flussi commerciali globali stabili in un settore di grande rilevanza. Durante l’incontro, le parti hanno discusso anche delle modalità per ridurre le divergenze durante questo periodo di sospensione e per mantenere la stabilità della catena di approvvigionamento relativa alle terre rare. Inoltre, si sono impegnati a sviluppare ulteriori misure per facilitare le licenze, comprese quelle generali.