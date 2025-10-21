17.3 C
Roma
martedì – 21 Ottobre 2025
Attualità

Cina e India: risparmi di vite e miliardi con il net-zero

Da stranotizie
Cina e India: risparmi di vite e miliardi con il net-zero

Un nuovo studio pubblicato su Science Advances evidenzia i significativi benefici ambientali del raggiungimento del net-zero, ovvero l’equilibrio tra le emissioni di gas serra e il loro assorbimento. I ricercatori stimano che adottando misure di mitigazione oggi, si potrebbero evitare entro il 2030 circa 207.000 morti premature a livello globale e ridurre danni economici per un totale di 2.200 miliardi di dollari a causa dell’inquinamento atmosferico.

Per condurre la loro analisi, gli autori hanno utilizzato dati del database ENGAGE Global Scenarios e il modello TM5-FASST, che valutano come le emissioni influenzano la qualità dell’aria e la salute umana. Hanno stimato le concentrazioni di PM2,5 e inquinamento da ozono in diverse regioni del mondo, arrivando a calcolare quanti decessi potrebbero essere evitati grazie all’adozione rapida di politiche per la neutralità climatica.

I risultati indicano che Cina e India trarrebbero i maggiori benefici, con rispettivamente 84.000 e 73.000 morti premature evitate entro il 2030, che rappresentano circa tre quarti del totale globale. Dal punto di vista economico, la Cina potrebbe ridurre i danni di 922 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Gli autori del report, pur sottolineando che si tratta di stime con un certo margine d’errore, affermano che i risultati evidenziano l’importanza di progettare scenari efficaci per le politiche di mitigazione. Sottolineano inoltre che la decarbonizzazione potrebbe portare non solo a una riduzione del riscaldamento globale, ma anche a importanti co-benefici, come un miglioramento della salute pubblica e una crescita economica sostenibile.

Articolo precedente
Rischi in evoluzione per l’economia globale: focus su USA e Europa
Articolo successivo
Emma Corrin sorprende Londra con il grembiule Miu Miu
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.