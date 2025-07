Cina e incognite globali: l’allerta del ministro Giorgetti

Il contesto economico internazionale è caratterizzato da sfide crescenti, in particolare per quanto riguarda il settore manifatturiero. Durante il dibattito tra i rappresentanti del G7 e del G20 a Durban, il ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti ha sottolineato l’impatto negativo della sovraccapacità produttiva della Cina sulle economie occidentali.

Giorgetti ha evidenziato la necessità di affrontare la rilevanza della Cina negli appalti delle banche multilaterali di sviluppo, suggerendo politiche che favoriscano un aumento del contenuto locale e un riequilibrio nella distribuzione dei contratti tra i paesi donatori. Inoltre, ha espresso preoccupazione per l’incertezza economica globale e l’impatto della svalutazione del dollaro statunitense, che si somma all’effetto di dazi commerciali in aumento.

In merito alla crisi in Ucraina, il ministro ha ribadito la posizione italiana, dichiarando che nessuna azienda dovrebbe partecipare alla ricostruzione se ha avuto legami finanziari con Mosca. Giorgetti ha confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina nel suo conflitto contro l’aggressione russa.

Sull’Africa, il ministro ha discusso dell’importanza di iniziative per lo sviluppo del continente, correlando queste azioni al Piano Mattei del governo italiano. Ha sottolineato la necessità di affrontare il divario infrastrutturale in Africa per stimolare opportunità di crescita. Infine, i membri del G20 stanno preparando un comunicato finale che affronterà questioni commerciali e altre sfide globali, nonostante le tensioni legate ai dazi.