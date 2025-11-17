Cina e Germania: la sfida dell’industria in crisi

L’industria tedesca sta affrontando gravi sfide a causa della crescente competitività della Cina, che ha avuto un impatto significativo sull’economia europea. Tradizionalmente ammirata, l’industria tedesca è specializzata in beni tecnologicamente avanzati, ma sta perdendo terreno rispetto ai produttori cinesi, in particolare nel settore automobilistico, dove ha visto una diminuzione della produzione da sei a quattro milioni di veicoli. Anche i settori tradizionali, come la chimica e la meccanica strumentale, stanno soffrendo.

Negli ultimi mesi, la crisi si è aggravata a causa delle tariffe imposte dagli Stati Uniti, che hanno colpito ulteriormente le esportazioni tedesche, diminuite del 7,4%. Ciò ha portato a un aumento dei licenziamenti, i quali si sono fatti più pesanti. La Cina, nel frattempo, sta aumentando le proprie esportazioni, portando la Germania a un deficit in settori in cui era un leader riconosciuto.

Il governo tedesco ha risposto alla crisi adottando una politica di spesa pubblica mirata ad investimenti infrastrutturali e a un incremento delle spese militari. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo all’efficacia di tali misure, poiché gli investimenti nella difesa non possono sostituire i posti di lavoro perduti nel settore automobilistico.

Il governo, guidato dal cancelliere Friedrich Merz, è sotto pressione non solo per la scarsità di attenzione ai problemi sociali, ma anche per l’insufficienza degli investimenti necessari alla ripresa economica. Le critiche provengono anche da esperti economici e membri della coalizione al potere, evidenziando le difficoltà di trovare una strategia coerente nelle relazioni con la Cina.

Questi dissensi contribuiscono a una diminuzione della popolarità del governo, mentre il supporto per i partiti di estrema destra continua a crescere, complicando ulteriormente la situazione economica e politica in Germania.