Cina: Broadcom perde il 5% dopo restrizioni

Il titolo di Broadcom è crollato di circa il 5% dopo che le autorità cinesi hanno ordinato alle aziende nazionali di smettere di utilizzare software di cybersecurity di fornitori statunitensi e israeliani. L’elenco include VMware, di proprietà di Broadcom, e questo ha sollevato preoccupazioni riguardo alla compressione dei margini.

La direttiva cinese prevede l’eliminazione graduale dei software di sicurezza di VMware di Broadcom, nonché di Palo Alto Networks, Fortinet e Check Point Software di Israele. I funzionari cinesi hanno citato preoccupazioni per la sicurezza nazionale, temendo che strumenti di fabbricazione straniera possano raccogliere dati sensibili e trasmettere informazioni riservate all’estero.

La notizia ha avuto un impatto sul settore della cybersecurity, con Palo Alto Networks che è diminuita del 2,5%, Fortinet del 2,3%, mentre Broadcom ha registrato il calo più forte al 5%. La disparità riflette le preoccupazioni degli investitori riguardo all’esposizione di VMware al mercato cinese. Broadcom mantiene sei uffici in tutta la Cina e ha costruito sostanziali relazioni con i clienti aziendali attraverso la sua divisione software.

Il divieto cinese sulla cybersecurity è arrivato quando Broadcom era già sotto pressione a causa dell’avvertimento della direzione che i margini lordi sarebbero diminuiti di 100 punti base nel prossimo trimestre. La direzione sosteneva che, mentre i margini lordi si comprimeranno, i margini operativi sarebbero rimasti relativamente stabili grazie alla leva operativa. Tuttavia, gli investitori temono che non solo i margini dell’IA rimarranno sotto pressione, ma che i ricavi di VMware dalla Cina potrebbero svanire se il divieto verrà applicato.