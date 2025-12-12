7.5 C
Cina, boom animali domestici

Cina, boom animali domestici

Il mercato degli animali domestici in Cina è in costante crescita e si prevede che raggiunga i 1.150 miliardi di yuan entro il 2028. Le imprese della provincia orientale cinese dello Shandong stanno sfruttando questa tendenza attraverso l’innovazione e strategie di “adattamento domanda-offerta” e “pet-friendly” per conquistare il cuore e il portafoglio dei proprietari di animali domestici.

La Taichong Pet Food Co., Ltd., con sede nella città di Tai’an, ha lanciato una nuova linea di cibi freschi cotti al vapore con un tasso di conservazione dei nutrienti del 98%. Le vendite hanno superato le 100 tonnellate nel primo mese dall’inaugurazione. L’azienda ha affrontato una complessa trasformazione nell’R&S per sviluppare crocchette cotte al forno e ora offre una gamma completa di linee di prodotti.

La Shandong Kaigao International Trade Co., Ltd. ha perfezionato una struttura per arrampicamento destinata ai gatti dopo aver osservato centinaia di questi animali. Il prodotto, che fonde etologia ed estetica, è diventato subito un grande successo. Nella contea di Caoxian, il fondatore del marchio TAORAE unisce il tradizionale ricamo Hanfu con la moda destinata agli animali domestici.

Nei centri commerciali di Jinan, capoluogo della provincia, vengono ora offerti passeggini per animali e ascensori pet-friendly, mentre i ristoranti hanno creato aree dedicate per favorire la cultura comunitaria. I proprietari di animali domestici possono integrare i loro animali nella vita quotidiana, e questo senso di accettazione è di per sé una forma di soddisfazione del consumo.

