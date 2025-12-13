Cina: boom animali domestici

Il mercato degli animali domestici in Cina è in costante crescita e si prevede che raggiunga i 1.150 miliardi di yuan entro il 2028. Le imprese della provincia orientale cinese dello Shandong stanno sfruttando questa tendenza attraverso un’innovazione a tutto campo, offrendo prodotti e servizi di alta qualità per soddisfare le esigenze dei proprietari di animali domestici.

Le aziende locali stanno sviluppando strategie di “adattamento domanda-offerta” e “pet-friendly” per conquistare il cuore e il portafoglio dei proprietari di animali domestici. La Taichong Pet Food Co., Ltd., con sede nella città di Taian, ha lanciato una nuova linea di cibi freschi cotti al vapore con un tasso di conservazione dei nutrienti del 98%, che ha avuto un grande successo con oltre 100 tonnellate vendute nel primo mese.

L’azienda ha investito molto nella ricerca e sviluppo per creare prodotti di alta qualità e ha ottenuto oltre 60 brevetti. La Shandong Kaigao International Trade Co., Ltd. ha sviluppato una struttura per arrampicamento per gatti che è diventata un grande successo, mentre il marchio TAORAE unisce il tradizionale ricamo Hanfu con la moda destinata agli animali domestici.

La cultura del possesso di animali domestici in Cina sta evolvendo e gli animali sono sempre più trattati come membri della famiglia. Le infrastrutture urbane stanno cambiando per accogliere gli animali domestici, con passeggini e ascensori pet-friendly nei centri commerciali e aree dedicate per favorire la cultura comunitaria. I proprietari di animali domestici possono ora integrare i loro animali nella loro vita quotidiana e questo senso di accettazione è di per sé una forma di soddisfazione del consumo.