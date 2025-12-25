Cin Ci Là torna a Legnago

A cento anni esatti dal suo debutto, Cin Ci Là torna a brillare sul palcoscenico del Teatro Salieri di Legnago, regalando al pubblico una notte di Capodanno all’insegna della musica, del sorriso e della tradizione teatrale italiana. Mercoledì 31 dicembre, con inizio alle 21.45, l’operetta in due atti firmata da Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato accompagnerà gli spettatori verso il nuovo anno, culminando nel tradizionale brindisi di mezzanotte offerto dal teatro.

La regia di Alessandro Brachetti, le coreografie di Salvatore Loritto con il Corpo di Ballo Novecento e la musica dell’Orchestra Cantieri d’Arte, diretta da Stefano Girioli, danno vita a uno spettacolo dinamico e colorato: un susseguirsi di equivoci, colpi di scena, duetti travolgenti e gag che rendono Cin Ci Là un titolo ideale per un pubblico di tutte le età.

Rappresentata per la prima volta nel dicembre 1925 al Teatro Dal Verme di Milano, Cin Ci Là si è affermata come una delle operette italiane più amate di sempre. Il sodalizio tra Lombardo e Ranzato contribuì a definire un genere brillante dal carattere autenticamente italiano, capace di distinguersi dalla tradizione mitteleuropea.

L’operetta racconta la storia della principessa Myosotis e del principe Ciclamino, giovani e ingenui eredi al trono di Macao, ignari dei doveri del matrimonio. A sbloccare la situazione – e a riportare la città alla normalità – arriva l’irresistibile coppia parigina formata dall’attrice Cin Ci Là e dal suo innamorato Petit Gris: lezioni d’amore esilaranti e situazioni paradossali guideranno i due sposi verso una nuova consapevolezza, tra ironia e leggerezza.

Lo spettacolo è firmato dalla Compagnia del Novecento, fondata nel 1999 da Chiara Colombo, realtà che da oltre venticinque anni porta in scena un teatro musicale attento alla drammaturgia e alla qualità esecutiva. I biglietti, comprensivi del brindisi di mezzanotte, sono disponibili online e presso la biglietteria del Teatro Salieri. Lo spettacolo è fuori abbonamento.