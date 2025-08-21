Cimitero per animali a Tolentino: nuova area dedicata

A Tolentino sarà realizzato un cimitero per gli animali da affezione. Il Comune ha già individuato l’area, che sarà situata vicino al parcheggio principale.

L’annuncio è stato fatto dal sindaco Mauro Sclavi durante l’ultimo consiglio comunale. Il sindaco ha spiegato che si sta preparando una variante che prevede l’approvazione entro fine anno. In particolare, è prevista un’area di parcheggio aggiuntiva nella parte superiore, facilitando l’accesso al cimitero per anziani e persone con disabilità. Nella parte alta dell’area ci sarà anche un nuovo spazio per le cappelline, mentre nella zona sottostante, accanto all’ingresso principale, sorgerà il cimitero per gli animali. Non sono stati comunicati i tempi di avvio dei lavori.

La crescente attenzione verso gli animali da compagnia ha spinto alla creazione di spazi dedicati alla loro sepoltura, una richiesta che è arrivata da molti cittadini. Recentemente, il cimitero di Tolentino è stato al centro di un dibattito politico anche per il nuovo sistema di regolazione degli accessi in auto per le persone autorizzate, come anziani e disabili. Il Comune aveva introdotto una tessera da acquistare al costo di otto euro, ma questa novità ha suscitato proteste. Durante il consiglio, Silvia Luconi ha chiesto di tornare al sistema precedente, lamentando il pagamento della tessera.

Il sindaco Sclavi ha così annullato il costo della tessera, promettendo rimborsi per chi l’aveva già comprata. Gli autorizzati ora possono accedere al cimitero tramite tessera gratuita o impronta digitale. Sclavi ha sottolineato che non si tornerà al sistema di lettura della targa, spiegando che si stanno spostando le telecamere per migliorare la sicurezza e controllare i veicoli indicati dalle forze dell’ordine.